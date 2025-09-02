Взрывы в России: снаряд попал в здание после работы российской ПВО

В ночь на 2 сентября Ростов-на-Дону оказался под атакой, приведшей к серии громких взрывов и пожаров в жилых районах города. По данным РФ, повреждены многоэтажные дома в микрорайоне Левенцовский, где снаряды ПВО или обломки сбитых объектов попали в верхние этажи зданий.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Как сообщают местные Telegram-каналы и российские чиновники около часа ночи в Ростове прозвучала серия взрывов. Звуки детонаций слышали жители нескольких районов города. По предварительным данным, в городе работали системы противовоздушной обороны, пытавшиеся сбить воздушные цели. Впрочем, работа ПВО привела к непредсказуемым последствиям.

"Российское ПВО метко ударило по двум жилым домам в микрорайоне Левенцовский. Прицельно к пожару и эвакуации. Всего прозвучало не менее 15 взрывов. Дополнительные последствия требуют уточнения", — сообщил Telegram-канал руководителя Центра Изучения оккупации Петра Андрющенко.

Глава региона Юрий Слюсарь рассказал о масштабном пожаре в Ростове. По словам губернатора, пострадали 19- и 25-этажные дома на улицах Ткачева и Еременко. В высшем здании обнаружили неразорванный снаряд, требующий обезвреживания саперами. Из дома была проведена эвакуация жителей.

"Проводится эвакуация 320 жителей дома. Пункт временного размещения оперативно оборудован на базе ближайшей школы", – сообщил Слюсарь.

Это не первый инцидент в Левенцовском микрорайоне, когда обломки ПВО повреждают жилые объекты. Похожая ситуация в Ростове-на-Дону происходила в 2023 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о ночи взрывов в России. Куда дроны совершили атаку.

Также "Комментарии" писали, что у россиян паника из-за масштабного пожара в Подмосковье.