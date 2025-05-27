Взялся подражать Лукашенко: Путин вспомнил, как садил картошку

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Лиля Воробьева
На одном из правительственных совещаний Путин, говоря об агросекторе РФ, вспомнил, как отец приобщил его сажать картофель. Также глава Кремля возмутился, что у России не хватает картофеля. По его словам, друг и союзник Лукашенко уже все, что имел, отправил голодным россиянам. Его картофельную историю распространяют русские пропагандисты.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Следует отметить, что это не первые воспоминания диктатора. Так, "Комментарии" писали о том, что Путин вспомнил, как работал в КГБ. Диктатор РФ Владимир Путин ответил в шутку о КГБ на идею ввести уголовное преследование для нарушителей в импортозамещении.В ходе встречи с представителями деловых кругов в Кремле председатель совета директоров Курского электроаппаратного завода Андрей Канунников рассказал о нарушении импортозамещения при госзакупках и предложил ввести более жесткий контроль. В ответ первый вице-премьер РФ Денис Мантуров предложил сразу ввести уголовное наказание.
"Кто в КГБ работал, я или он? — поинтересовался Путин, услышав реплику Мантурова. — Почему криминальные сразу? Финансовые надо вводить, экономические"
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