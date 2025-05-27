Взялся подражать Лукашенко: Путин вспомнил, как садил картошку

На одном из правительственных совещаний Путин, говоря об агросекторе РФ, вспомнил, как отец приобщил его сажать картофель. Также глава Кремля возмутился, что у России не хватает картофеля. По его словам, друг и союзник Лукашенко уже все, что имел, отправил голодным россиянам. Его картофельную историю распространяют русские пропагандисты.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Я в свое время тоже с родителями, отец меня приобщал к этому делу. Ну, непростая это работа — сажать этот картофель, потом полоты. Работа техника, на первый взгляд, более интересная, но вот вчера тоже, повторяю, встречался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе и агросектора. Картошки-то не хватает у нас, он оказывается. Оказывается. говорит, ну и у нас уже все продали в Россию. Знаете, тоже есть чем заниматься здесь.

Следует отметить, что это не первые воспоминания диктатора. Так, "Комментарии" писали о том, что Путин вспомнил, как работал в КГБ. Диктатор РФ Владимир Путин ответил в шутку о КГБ на идею ввести уголовное преследование для нарушителей в импортозамещении.

В ходе встречи с представителями деловых кругов в Кремле председатель совета директоров Курского электроаппаратного завода Андрей Канунников рассказал о нарушении импортозамещения при госзакупках и предложил ввести более жесткий контроль. В ответ первый вице-премьер РФ Денис Мантуров предложил сразу ввести уголовное наказание.

"Кто в КГБ работал, я или он? — поинтересовался Путин, услышав реплику Мантурова. — Почему криминальные сразу? Финансовые надо вводить, экономические"

