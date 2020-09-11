Яд для Навального: Россия ищет женщину, которая сопровождала политика в самолет и скрылась

Невзирая на то, что изначально в РФ отвергли версию покушения на жизнь оппозиционера Алексея Навального, теперь МВД проводит расследование и опрашивает спутников политика, сопровождающих его на рейс "Томск - Москва". По информации следственного комитета, 20 августа Навального сопровождало 6 человек, один из которых уклонился от дачи показаний и скрылся. Об этом сообщает “РБК”.

Согласно последней информации, МВД называет шесть человек, сопровождавших Навального в поездке. Из них пятеро уже опрошены — это Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский. Однако некая Марина Певчих, по информации правоохранителей, от дачи показаний отказалась. Говорят, женщина постоянно проживает в Лондоне. После случившегося с Навальным 20 августа она "уклонилась от дачи объяснений" и через два дня вылетела из России в Германию. Сейчас ее местонахождение неизвестно полиции.

Напомним, Кремль отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможной причастности российских топ-чиновников к покушению на жизнь Алексея Навального. Последний окончательно пришел в себя и заявил, что помнит все, что происходило с ним в роковой день. Официальная позиция РФ - дескать, Штаты “искажают реальность”. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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