Ядерная катастрофа уже "за миллиметры": в РФ шокировали циничным заявлением

Скандальная пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны-агрессора РФ Мария Захарова в интервью кремлевским пропагандистским ресурсам издала очередное откровенно циничное заявление, согласно которому мир якобы находится "в нескольких миллиметрах от ядерной катастрофы" из-за регулярных атак на ядерные объекты Ирана.

Ядерное оружие. Фото: 24 Канал

Захарова утверждает, что израильские военные регулярно наносят ракетные удары по объектам мирной ядерной инфраструктуры Ирана, находящимся под контролем МАГАТЭ. По ее словам, это представляет серьезную угрозу не только для региона, но и для всего мира.

Как сообщалось ранее, Израиль нанес удары по двум иранским объектам, где, по информации Тель-Авива, происходило обогащение урана для создания ядерного оружия.

Накануне президент США Дональд Трамп собрал Совет национальной безопасности для обсуждения возможного вмешательства в конфликт и нанесения ударов по иранским ядерным объектам, в том числе по подземному заводу в Фордо.

В ответ Тегеран пригрозил жесткой реакцией на любое вмешательство США. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что американская агрессия будет иметь для Вашингтона "неисправимые последствия".

На этом фоне стратегический самолет президента США — Boeing E-4B "Nightwatch", известный как "самолет Судного дня", совершил необычный полет, вызвавший многочисленные предположения в СМИ.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва пока не видит необходимости применения ядерного оружия на войне в Украине. По его словам, Россия без ядерного оружия сможет выполнить свои цели на войне против Украины. Российский диктатор заявил, что Москва не подвергается провокациям и сохраняет хладнокровие по использованию ядерного оружия для ударов по Украине.