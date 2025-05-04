Ядерное оружие для удара по Украине: Путин сделал заявление

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва пока не видит необходимости применения ядерного оружия на войне в Украине. По его словам, Россия без ядерного оружия сможет выполнить свои цели на войне против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин получил вопрос от российского пропагандиста Павла Зарубина по поводу причин, почему Кремль не использует ядерное оружие против Украины.

"Не было нужды применять оружие. Надеюсь, и не потребуется", — ответил Путин.

Российский диктатор заявил, что Москва не подвергается провокациям и сохраняет хладнокровие по использованию ядерного оружия для ударов по Украине.

"Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки", — добавил Путин.

По словам Путина, Россия способна достичь поставленных в Кремле целей на войне в Украине без ядерного оружия, а только с тем арсеналом, который у нее есть сегодня.

Упоминание Путина о ядерном оружии прозвучало на фоне объявления Москвой трехдневного "перемирия" ко Дню победы. Россия пригласила на 9 мая на парад в Москву более десяти мировых лидеров. Это самое большое количество иностранных лидеров, согласившихся приехать в Москву на День победы начиная с 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев пригрозил уничтожением Украины после 9 мая, если Киев будет атаковать Москву на День победы.

Также "Комментарии" писали о том, сколько нужно времени, чтобы Украина создала собственную атомную бомбу. По подсчетам физика-ядерщика, на это уходит около 4 лет, если не будет юридических препятствий от других стран.