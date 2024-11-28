Ядерное оружие для Украины: Путин выдал новую угрозу

Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия Соответствующее заявление сделал Владимир Путин на пресс-конференции на саммите ОДКБ в Казахстане. Его слова цитируют русские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

" РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия. РФ будет использовать все имеющиеся средства поражения в случае получения ядерного оружия Украиной",- пригрозил Путин.

По его словам, передача кем-либо ядерного оружия Украине стала бы нарушением обязательств по нераспространению.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин нагло заявил, что президент Зеленский не имеет права отдавать приказы ВСУ. Власти Украины на данный момент абсолютно нелегитимны, об этом на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил кремлевский диктатор Владимир Путин. Поэтому, по его мнению, президент Владимир Зеленский вроде бы не имеет права приказывать украинской армии.

При этом кремлевский диктатор отметил, что якобы "главы нынешнего киевского режима фактически узурпаторы".

Также "Комментарии" писали о том, что Путин назвал цели России в Украине. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Генштаб и Министерство обороны РФ выбирают цели для удара баллистической ракетой "Орешник" по Украине. По его словам, цели будут зависеть от угроз, которые они будут нести России.

Владимир Путин выступил на саммите ОДКБ с заявлением, что массированная атака РФ по Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников стала якобы "ответом на непрерывные удары по российской территории американскими ракетами ATACMS".

Путин описал "Орешник" как современное оружие, которое может уничтожать "высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты". По его словам, после удара этой ракетой все попавшее в эпицентре взрыва "превращается в пыль". Однако Путин утверждает, что это оружие якобы не оружие массового уничтожения. Также Путин назвал цели России в Украине по применению ракетных ударов.





