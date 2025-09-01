Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО, добавив, что присоединение Киева к альянсу было бы катастрофой и прямой дорогой к гражданской войне. Его видеообращение публикует пропагандистское издание РИА-новости.

Янукович вышел в люди и вспомнил об Украине (ФОТО)

"Я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне", — сказал Янукович журналистам.

Янукович также заявил, что целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС, но европейцы вели себя некорректно. Якобы он "контролировал и двигал вперед" процесс вступления в ЕС, но Европа проявляла высокомерие.

"ЕС в ходе переговоров с Киевом о перспективах членства не проявлял понимания сложностей экономической ситуации в Украине", – отметил Янукович.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинская певица Слава Каминская, ранее бывшая участницей поп-группы "НеАнгелы", а с началом полномасштабной войны выехала за границу вместе с детьми, удивила публику неожиданным фото. В соцсети она поделилась снимком, на котором якобы позирует вместе с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем — тем, что сбежал из страны еще в 2014 году.

Это фото стало первым "свежим" изображением экс-президента за долгий период. Как написала Слава Каминская, она якобы случайно наткнулась на Виктора Федоровича на Канарских островах.