Явка с повинной: РФ цинично признала, что именно она сбила самолет Azerbaijan Airlines

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Ткачик Олеся
В России совсем не чувствуют повестку дня, так прокомментировал ролик, где российская система ПВО сбивает летящего над Москвой Санта-Клауса российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.
ПВО сбивает Санту
Отреагировал на дикое видео россиян и военный Александр Карпьюк .
В свою очередь политолог Петр Олещук отметил, что после таких роликов россияне будут рассказывать, что они не обстреливают гражданские города соседнего государства на Рождество, не сбивают гражданские самолеты и не посылают людей гибнуть в море, не наносят умышленных террористических ударов по детским больницам и т.д.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России сумасшедшие пропагандисты сняли видеоролик для детей о Новом Годе, в котором ПВО сбивает Санта Клауса. В ролике Санта Клаус на английском языке приветствует Россию и говорит, что везет подарки, а в его санках ракеты и снаряды с маркировкой НАТО. В эту минуту над Москвой Санту сбивает ПВО, у радаров сидит военный и российский Дед Мороз, который говорит, что "не нужно нам ничего иностранного в нашем небе".
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