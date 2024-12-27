Явка с повинной: РФ цинично признала, что именно она сбила самолет Azerbaijan Airlines

В России совсем не чувствуют повестку дня, так прокомментировал ролик, где российская система ПВО сбивает летящего над Москвой Санта-Клауса российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

ПВО сбивает Санту

"Все это выглядит как явка с повинной в том, что азербайджанский самолет, действительно, сбили они. Кретины, которые вообще не чувствуют повестку дня", — отметил Галлямов в Facebook.

Отреагировал на дикое видео россиян и военный Александр Карпьюк .

"Через сутки после того как РФ сбила гражданский самолет над Грозным, в РФ вышел ролик о том, как российское ПВО сбивает Санта-Клауса над своей территорией. Не понимаю, почему же нельзя сразу сделать ролик где обписывают президента Азербайджана? Никаких намеков, просто совпадения", — отметил военный в Фейсбуке.

В свою очередь политолог Петр Олещук отметил, что после таких роликов россияне будут рассказывать, что они не обстреливают гражданские города соседнего государства на Рождество, не сбивают гражданские самолеты и не посылают людей гибнуть в море, не наносят умышленных террористических ударов по детским больницам и т.д.

"Они – просто больные дегенераты, потому что подобный сюжет может придумать только больной дегенерат. Советую показывать это всем знакомым американцам. Пусть наслаждаются. Они же любят рассказывать о "войне Путина". Но проблема в том, что путинов там более 100 миллионов", – подчеркнул Олещук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России сумасшедшие пропагандисты сняли видеоролик для детей о Новом Годе, в котором ПВО сбивает Санта Клауса. В ролике Санта Клаус на английском языке приветствует Россию и говорит, что везет подарки, а в его санках ракеты и снаряды с маркировкой НАТО. В эту минуту над Москвой Санту сбивает ПВО, у радаров сидит военный и российский Дед Мороз, который говорит, что "не нужно нам ничего иностранного в нашем небе".



