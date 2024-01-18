YouTube заблокировал канал известного российского пропагандиста

Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского режиссера, прокремлевского пропагандиста Никиты Михалкова "Бесогон TV". Об этом сообщает издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

Никита Михалков остался без канала на YouTube. Фото из открытых источников

При попытке открыть канал "Бесогон TV" появляется сообщение о блокировке. Причиной блокировки канала указано: "Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний".

Сообщается, что на момент блокировки на YouTube-канал Никиты Михалкова было подписано около 1,6 млн человек.

Как известно, в декабре 2022 года Евросоюз в рамках девятого пакета санкций против России добавил Никиту Михалкова в черный список ЕС. В ответ Михалков написал открытое письмо, в котором попытался убедить Совет Евросоюза, что он не является российским пропагандистом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, которые, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.

