logo

BTC/USD

41299.90

ETH/USD

2466.33

LTC/USD

67.89

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия YouTube заблокировал канал известного российского пропагандиста
commentss НОВОСТИ Все новости

YouTube заблокировал канал известного российского пропагандиста

Видеохостинг YouTube заблокировал российский пропагандистский канал "Бесогон TV"

18 января 2024, 23:31
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского режиссера, прокремлевского пропагандиста Никиты Михалкова "Бесогон TV". Об этом сообщает издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

YouTube заблокировал канал известного российского пропагандиста

Никита Михалков остался без канала на YouTube. Фото из открытых источников

При попытке открыть канал "Бесогон TV" появляется сообщение о блокировке. Причиной блокировки канала указано: "Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний".

Сообщается, что на момент блокировки на YouTube-канал Никиты Михалкова было подписано около 1,6 млн человек.

Как известно, в декабре 2022 года Евросоюз в рамках девятого пакета санкций против России добавил Никиту Михалкова в черный список ЕС. В ответ Михалков написал открытое письмо, в котором попытался убедить Совет Евросоюза, что он не является российским пропагандистом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, которые, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/18551
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости