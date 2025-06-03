Z-каналы сходять с ума и требуют мести из-за атаки на Крымский мост

Украинская атака на Крымский мост снова вызвала истерику среди российских Z-пропагандистов. Несмотря на попытки умалить ее эффективность, авторы ведущих пророссийских каналов в Telegram одновременно признают провалы российской обороны и требуют ответов от власти.

Атака на Крымский мост (фото из открытых источников)

Так, телеграмм-канал "Русский инженер" заявляет, что взрыв якобы не задел несущие конструкции моста, поразив лишь ограждение у опоры. Однако автор одновременно удивляется: Где гидроакустические комплексы, глубинные бомбы? Зато бардачки и дамские сумочки исправно проверяют который год" . Это сообщение поддержал и репостнул известный Z-публицист Роман Сапоньков .

Так называемый военкор Александр Коц соглашается, что повреждения моста минимальны, но подчеркивает громкий провал ФСБ: "Откуда в СБУ кадры из камер самого моста и пространства под ним? К каким еще камерам у СБУ есть доступ?"

Z-канал "Два майора" возмущен информационной тишиной со стороны российских властей: "Информационное поле оставлять пустым нельзя. Его займет противник" .

Резче всего высказался администратор канала Alex Parker Returns , проживающий в Канаде: "Унижение Пипы продолжается. Наверное, теперь мудрый политик еще неделю не услышим. Это какой-то позор!"

Таким образом, даже внутри лагеря российских пропагандистов видно нарастание фрустрации: вместо привычных триумфальных заявлений — гнев, вопрос и молчание со стороны властей, которые не могут ни защитить символ оккупации, ни объяснить, что происходит.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Василий Малюк рассказал, как третий раз поражен Крымский мост . Служба безопасности Украины провела новую спецоперацию теперь уже в Черном море – третий раз был поражен Керченский мост, на этот раз это было сделано под водой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Операция длилась несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано.