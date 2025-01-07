За неделю третий случай: в Москве совершил аварийную посадку российский самолет с пассажирами

Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Самарканд, вынужден был экстренно приземлиться в Москве из-за неисправности стабилизатора правого двигателя.

Пассажирский самолет РФ совершил аварийную посадку в Москве (фото из открытых источников

Об этом сообщает издание Astra. В российских авиационных службах заявили, что посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

Этот инцидент стал уже третьим случаем аварийной посадки российских самолетов в течение последней недели. Так, 3 января 2025 года самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Египте из-за отказа двигателя.

2 января похожая техническая неисправность заставила самолет авиакомпании NordStar, направлявшийся в Екатеринбург, экстренно приземлиться в Волгограде.

Эксперты отмечают, что после начала полномасштабной войны и введения международных санкций российские авиаперевозчики столкнулись с серьезными трудностями в обслуживании самолетов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что , несмотря на санкции в Россию, завозят иностранные самолеты . Несмотря на то, что мы приближаемся к третьему году полномасштабной войны в Россию, продолжают поставлять самолеты иностранного производства через третьи страны, несмотря на санкции. В 2024 году их импортировали не менее 28.

Согласно информации издания, в 2024 году в Россию ввозили самолеты малой авиации, которые используются для тренировочных полетов, обучения или охраны лесов, а также большие пассажирские лайнеры, выполняющие регулярные рейсы по стране. С начала 2022 года издание обнаружило по меньшей мере 18 самолетов Cessna (которые используются для обучения курсантов), незаконно ввезенных в Россию через Турцию, Литву, Латвию, Эстонию, Германию, Грузию и Оман.