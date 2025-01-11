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За тысячу километров от фронта: дроны устроили бавовну на крупнейшем НПЗ России (ВИДЕО)

В России очередной пожар на НПЗ, который загорелся после сообщения об угрозе ударных дронов

сегодня, 18:24
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Ткачик Олеся

В субботу, 11 января, в России произошла очередная "бавовна". В этот раз речь идет о пожаре на одном из крупнейших заводов страны-агрессора в Татарстане.

За тысячу километров от фронта: дроны устроили бавовну на крупнейшем НПЗ России (ВИДЕО)

Пожар на НПЗ в Татарстане

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, пожар произошел на одном из крупнейших заводов страны-агрессора. При этом он добавил, что НПЗ "Танеко" уже находился под ударом неизвестных дронов.

Как подчеркнули в Центре противодействия дезинформации, "Танеко" является одним из самых больших и современных НПЗ в России. Мощность его переработки составляет более 16 миллионов тонн нефти в год.

"Завод играет ключевую роль в обеспечении топливом русской армии. Выбивание НПЗ и нефтебаз напрямую влияет на способность России вести интенсивную войну", — подчеркнул Коваленко.

Известно, что Танеко уже был под ударом весной 2024 года. Тогда удар повредил установку переработки на заводе.

Коваленко подчеркнул, что завод расположен в более чем 1000 километрах от линии фронта.

При этом в российских пабликах отмечается, что перед попаданием в завод и пожаром на нем, в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.

В свою очередь, военный обозреватель Богдан Мирошников отметил, что почти ежедневные поражения командных пунктов и/или штабов враждебных соединений уровня дивизия-корпус-армия это и есть зачатки предстоящей остановки врага на фронте.

"Очень жаль, что необходимые для этого вещи в товарном количестве поступают более чем через год после того, как они были крайне необходимы. Но это все еще не "сильная переговорная позиция", – отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 10 января 2025 года неизвестные дроны атаковали по меньшей мере пять регионов РФ. В ряде из них возникли пожары.




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Источник: https://t.me/myro_shnykov/6826
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