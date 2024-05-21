Забрала детей и бросила мужа: российская певица уехала из страны

Российская знаменитость Альбина Джанабаева остановила пока собственную музыкальную карьеру на паузу и уехала в Испанию. Певица забрала с собой троих детей от российской звезды Валерия Меладзе, так и не сказавшего, как он оценивает полномасштабную войну России на территории Украины.

Альбина Джанабаева (фото из открытых источников)

На своей странице в социальных сетях Джанабаева обнародовала кадры семейной фотосессии в Испании и можно заметить из сообщений звезды, что в этой стране она находится уже некоторое время.

Еще говорят, что муж Альбины теперь не проживает с ней, потому что находится на гастролях. В минувшие выходные российский певец выступал с концертом в Лос-Анджелесе и, оказывается, не очень-то спешит с семьей возвращаться в страну-агрессорку РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у странских журналистов "поймали" Меладзе в Куршевеле и спросили о войне. Звездный исполнитель Валерий Меладзе теперь находится на отдыхе в Куршевеле. Именно на этом курорте его "поймали" представители медиа "Украинская правда" и стали задавать вопросы о войне в Украине.

Но певец испугался высказать свое мнение на камеру. Однако представитель СМИ продолжал повторять свои неудобные для певца вопросы. В это время Валерий Шотович отозвал репортера подальше от камер с репликой: "Идемте, я вам все расскажу". Репортер удалился с ним, при этом операторы продолжили их снимать. После этого старший сын исполнителя Константин пытался прикрыть отца от камеры, а жена Меладзе – Альбина Джанабаева – пыталась унести его от репортеров, также закрывая собой.

