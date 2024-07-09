Зачем Моде приехал на встречу с Путиным: стали известны причины

На самом деле у Индии есть достаточно много проблем, отметил политолог Юрий Богданов. По его словам, республика окружена врагами – Китай строит сеть баз вокруг Индии и давит в Гималаях, Пакистан все еще надеется взять под контроль Кашмир, и они действуют вместе.

Моди и Путин

Кроме того, подчеркнул эксперт, рост Индии все еще очень уязвим. Экономическое развитие и борьба с бедностью требует постоянного питания экономики инвестициями (преимущественно западными, японскими и корейскими) и энергоносителями (дешевыми), а также доступа к рынкам сбыта.

При этом сам курс главы правительства Нарендры Моди создает кучу проблем. Как говорит эксперт, Моди является представителем религиозного национализма. Он хочет консолидировать страну на базе индоарийской идентичности, что для страны с 21 официальным языком, четвертью дравидийского населения и 10% мусульман выглядит как сомнительный план. И уже на последних выборах добавил голосов сепаратистам – сикхам и тамилам.

"С началом полномасштабной войны у правительства Моди возникла новая большая проблема: дрейф России в сторону Китая. Ибо западные санкции заставили Россию искать критические для себя товары и критические для себя рынки сбыта именно в КНР. Очень близкое партнерство России и Китая создает дополнительные угрозы Индии, так как может усилить военный и экономический потенциал ее противника. В том числе, к примеру, понизить зависимость Китая от маршрута торговли через Индийский океан. Который контролирует Индия. Поэтому индийское руководство хочет оставить России пространство для маневра, чтобы сохранять за собой рычаги, которые могли бы оттянуть Россию от Китая", — отмечает политолог.

По его словам, для Индии жизненно важно, чтобы Россия оставалась нейтральной в противостоянии Индии и Китаю. Но при этом Индии важно сохранить хорошие отношения с США, Австралией, Японией, являющиеся и источником инвестиций, и партнерами в военно-политических альянсах, направленных против Китая. У Путина, конечно, тоже есть желание не зависеть только от Китая, добавил эксперт.

"Соответственно, в нашей войне нейтралитет для Индии – вполне естественный. И закупки российской нефти, особенно если доступны дисконты, тоже. Индия второй по объему ее покупатель после 2022 года. Однако Россия не может получить все возможные бонусы от такой политики Индии. Санкции заставили банки резко сократить операции с Россией, Россия продает нефть по рупии, а конвертировать рупии в доллары, евро и даже юани тяжело. Фактически, значительную часть денег российские компании могут потратить только на инвестиции в самой Индии или ее государственные ценные бумаги", — говорит Богданов.

По его словам, если Запад действительно хочет ограничить эту торговлю сильнее, главный удар должен прийтись на флот, транспортирующий российскую нефть.

"Но здесь мы возвращаемся к дилемме Байдена: сильные санкции или дешевый бензин. Байден пока выбирает дешевый бензин перед выборами", – добавил Богданов.

При этом он подчеркнул, что во многих направлениях особо технологических сотрудничество Индии и РФ сворачивается.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Путин поблагодарил премьера Моду за то, что он хочет урегулировать "украинский кризис".



