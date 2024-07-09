Зачем Моде приехал на встречу с Путиным: стали известны причины

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
На самом деле у Индии есть достаточно много проблем, отметил политолог Юрий Богданов. По его словам, республика окружена врагами – Китай строит сеть баз вокруг Индии и давит в Гималаях, Пакистан все еще надеется взять под контроль Кашмир, и они действуют вместе.
Моди и Путин
Кроме того, подчеркнул эксперт, рост Индии все еще очень уязвим. Экономическое развитие и борьба с бедностью требует постоянного питания экономики инвестициями (преимущественно западными, японскими и корейскими) и энергоносителями (дешевыми), а также доступа к рынкам сбыта.
При этом сам курс главы правительства Нарендры Моди создает кучу проблем. Как говорит эксперт, Моди является представителем религиозного национализма. Он хочет консолидировать страну на базе индоарийской идентичности, что для страны с 21 официальным языком, четвертью дравидийского населения и 10% мусульман выглядит как сомнительный план. И уже на последних выборах добавил голосов сепаратистам – сикхам и тамилам.
По его словам, для Индии жизненно важно, чтобы Россия оставалась нейтральной в противостоянии Индии и Китаю. Но при этом Индии важно сохранить хорошие отношения с США, Австралией, Японией, являющиеся и источником инвестиций, и партнерами в военно-политических альянсах, направленных против Китая. У Путина, конечно, тоже есть желание не зависеть только от Китая, добавил эксперт.
По его словам, если Запад действительно хочет ограничить эту торговлю сильнее, главный удар должен прийтись на флот, транспортирующий российскую нефть.
При этом он подчеркнул, что во многих направлениях особо технологических сотрудничество Индии и РФ сворачивается.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Путин поблагодарил премьера Моду за то, что он хочет урегулировать "украинский кризис".
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!