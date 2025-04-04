Зачем на самом деле Ван И летал в Москву: что задумали против Трампа Путин и Си

Глава МИД Китая Ван И совершил экстренный визит в Москву, где встретился с российским диктатором. Поездка не была анонсирована, однако Владимир Путин нашел время для приема китайского чиновника. Встреча была демонстративно зафиксирована на камеры, подчеркивая стратегическое партнерство между двумя странами.

Китай и Россия

При этом, как обратил внимание политолог Валерий Клочок, Ван И полностью повторил все нарративы Кремля. В частности, китайский дипломат говорил об "устранении первопричин конфликта", ядерном оружии и поддержке дружбы с Россией.

По словам эксперта, пока есть предположение, что вскоре в Москву может приехать и китайский лидер Си Цзиньпин. Это свидетельствует о том, что Пекин все больше склоняется к полной поддержке российской позиции.

Клочок добавляет, что Китай заинтересован в затягивании войны, ведь ослабленная Россия выгодна Пекину. В то же время, он вынужден повторять кремлевскую риторику, поскольку, по мнению эксперта, ситуация движется к возможному прекращению боевых действий.

При этом, на фоне возможного сближения США и России, Китай пытается сохранить Москву в сфере своего влияния. Во время каденции Трампа Пекин не демонстрировал активный интерес к России, однако после его заявлений о давлении на Путина ситуация изменилась – и в Москву срочно прибыл Ван.

По убеждению политолога, этот визит имел целью показать, что Китай, Россия и Северная Корея формируют определенный союз против Запада. При этом сам Путин уже не способен противостоять внешнему давлению без поддержки Пекина.

Учитывая текущие геополитические процессы, США могут сделать ответные шаги, демонстрируя солидарность с Европой. Клочок подчеркнул, что некоторые проявления этого единства уже есть – в частности, в санкционной политике.

Несмотря на то, что ЕС выразил готовность частично снять ограничения с российского сельскохозяйственного сектора, этот вопрос должен был решаться синхронно с США, и только при прекращении боевых действий.

По мнению эксперта, у Кремля пока нет достаточно аргументов в противостоянии с Белым домом, а визит Ван И в Москву – это очередной сигнал о дальнейшем обострении геополитической борьбы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Си Цзиньпин собрался приехать в Москву 9 мая и быть главным гостем на параде.



