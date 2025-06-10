Зачем Путин созывает Совбез: к какому сценарию нужно готовиться Украине

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Кравцев Сергей
Несмотря на массированные воздушные атаки РФ против Украины, в Институте изучения войны считают, что это еще не та "возмездие", которым угрожал путинский режим после операции "Паутина". Диктатор Владимир Путин созывает Совбез, а его пропаганда продолжает раскручивать риторику "мести". Зачем диктатор созывает Совбез именно на этой неделе? Возможна ли тотальная мобилизация в РФ – и как это связано с Совбезом? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отметил, что реакция Владимира Путина и РФ на любые удачные военные акции ВСУ становится очень часто элементом информационной войны России против граждан Украины.
По его словам, поэтому спектр действий РФ пока достаточно ограничен и узок. Поэтому россияне и растягивают ответ, ограничиваясь нарастанием интенсивности ракетно-дроновых атак.
Политолог Вадим Денисенко отметил, что всем хорошо известно, что арсенал действий у Путина достаточно ограничен. Ядерное оружие РФ не применяла и не применит. "Орешник" явно не нуждается в заседании Совета безопасности.
По его словам, есть еще третий очень плохой сценарий. Будет сделано обращение в КНДР помочь с людьми.
Вадим Денисенко подытоживает, есть еще четвертый сценарий, который называется – ничего не будет.
Политолог отметил, что сознательно акцентировал внимание на плохих сценариях. Потому что лучше быть готовым к худшему, но при этом надеяться, что победит четвертый сценарий.
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