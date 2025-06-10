Зачем Путин созывает Совбез: к какому сценарию нужно готовиться Украине

Несмотря на массированные воздушные атаки РФ против Украины, в Институте изучения войны считают, что это еще не та "возмездие", которым угрожал путинский режим после операции "Паутина". Диктатор Владимир Путин созывает Совбез, а его пропаганда продолжает раскручивать риторику "мести". Зачем диктатор созывает Совбез именно на этой неделе? Возможна ли тотальная мобилизация в РФ – и как это связано с Совбезом? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

На самом деле в арсенале методов РФ не очень много инструментов

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отметил, что реакция Владимира Путина и РФ на любые удачные военные акции ВСУ становится очень часто элементом информационной войны России против граждан Украины.

"Вокруг ответа Путина всегда создается искусственная эйфория с целью формирования мысли о том, что она будет значительно весомее, страшнее или агрессивнее справедливой и эффективной военной активности России. Но на самом деле в арсенале методов РФ не очень много инструментов: от политического запугивания прямым объявлением войны и широкой мобилизации до имитациями пуска "Орешника" или использования тактического ядерного оружия. Вопросы-ответы РФ при этом будут всегда коррелироваться с потенциальной реакцией ключевых стран мира — США, КНР и т.д. РФ может разрешить ответ только в рамках, которые не будут жестко восприняты союзниками и противниками России", – отметил эксперт.

По его словам, поэтому спектр действий РФ пока достаточно ограничен и узок. Поэтому россияне и растягивают ответ, ограничиваясь нарастанием интенсивности ракетно-дроновых атак.

Есть несколько возможных сценариев

Политолог Вадим Денисенко отметил, что всем хорошо известно, что арсенал действий у Путина достаточно ограничен. Ядерное оружие РФ не применяла и не применит. "Орешник" явно не нуждается в заседании Совета безопасности.

"Какие тогда могут быть сценарии? Первый – самый плохой. Начнется подготовка к мобилизации или даже объявленная мобилизация. Технически они с апреля готовы к ней. Я не верю в бунты против мобилизации. Если до мобилизации дойдет, будет как и в прошлый раз: "дракон" забрал 300 тысяч, а остальные счастливы, что их пронесло. Второй – очень плохой сценарий. Объявление новых регионов территорикй России, прежде всего – Харьковская область", – отметил эксперт.

По его словам, есть еще третий очень плохой сценарий. Будет сделано обращение в КНДР помочь с людьми.

"Напомню, на прошлой неделе Шойгу был у Кима. По моему мнению, максимум, что Корея может дать Путину – это 100 тысяч. Но если это будет сразу 100 тысяч – это очень серьезная проблема для нас", – отметил эксперт.

Вадим Денисенко подытоживает, есть еще четвертый сценарий, который называется – ничего не будет.

Политолог отметил, что сознательно акцентировал внимание на плохих сценариях. Потому что лучше быть готовым к худшему, но при этом надеяться, что победит четвертый сценарий.

"И не исключено, что этот анонс нужен Путину, чтобы ему снова позвонил Трамп. И, может быть, Си", – констатировал Вадим Денисенко.

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