Зачем Путину нужна Сирия: секреты российского присутствия в регионе

В конце ноября в Сирии возобновилось активное сопротивление повстанцев, берущих под контроль территории поддерживаемого Россией режима Асада. Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко назвал пять важных причин, почему Сирия важна для российского диктатора Владимира Путина.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

1. Россия является своеобразным противовесом иранскому влиянию в регионе благодаря контролю режима Асада в Сирии. Это позволяет иметь точки влияния на Саудовскую Аравию и Израиль. По крайней мере, последние считаются с позицией москвы из-за этого.

2. Сирия также является дополнительным аргументом в отношениях Москвы и Турции.

3. Благодаря Сирии у России есть дополнительный аргумент в сотрудничестве с Ираном, а также группировками, которые поддерживает Иран, в частности, Хезболлой.

4. Сирия также является важной морской базой для русского флота, позволяющей иметь выход в Средиземное море и оказывать влияние на африканское побережье. К тому же российские чвк, активно воюющие в Африке, попадают туда через Сирию. Для РФ – это логистика как войны, так и экономики за рубежом.

5. Наркотики – отдельная составляющая. Российские спецслужбы зарабатывают на наркоторговле, а Сирия является фактически нарколабораторией России.

Как заключает руководитель Центра противодействия дезинформации, "хорошо, что Россия тратит дополнительные ресурсы именно в Сирии". Однако по словам Коваленко, "путин, несмотря на затруднение режима Асада и российской армии там, может попытаться использовать ситуацию там как площадку для отдельных переговоров с Западом и арабским миром".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в возобновлении боев в Сирии. В МИД Украины выступили с заявлением.

Также "Комментарии" писали, что Башар Асад впервые прокомментировал наступление оппозиции в Сирии.