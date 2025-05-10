На фоне растущего давления со стороны западных стран главный муртад Путина Дмитрий Медведев снова выступил с оскорбительной тирадой. В уже характерном для себя агрессивном стиле он отверг идею о 30-дневном перемирии.

Путин и Медведев

"Макрон, Мерц, Стармер и Туск обсудили мир в Киеве. Вместо этого они сыплют угрозами в адрес России. Либо перемирие для отдыха бандеровских орд, либо новые санкции. Вы думаете, это разумно, да? Засуньте эти мирные планы себе в ж * пу!" – написал Медведев на английском языке в соцсети X.

Такое заявление прозвучало после встречи Владимира Зеленского с лидерами Германии, Франции, Великобритании и Польши. По словам президента Украины, если Россия откажется от "полного и безусловного перемирия", санкции против Москвы должны быть ужесточены — особенно в энергетике и банковской сфере.

Вскоре была реакция из Москвы: так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россию "нелепо запугивать санкциями" и что перемирие возможно только при прекращении поставок оружия Украине. По большому счету, Москва требует лишить Киев возможности обороны.

Позже Песков заявил, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по прекращению огня.

Он напомнил, что Путин предложил прекратить огонь во время празднования юбилея Победы.

"Слышали ли вы реакцию Киева? Мы ее тоже не слышали... Если Киев готов к прекращению огня, почему не прекратить его на три дня?" – отметил он.

Он также добавил, что Путин якобы не менял своей позиции по условиям старта переговоров.

"Путин ранее заявил, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий, реакции киевского режима на это не было озвучено", — сказал Песков.