Загадочное "Радио Судного дня" ожило: Россия передала таинственные сигналы

В России снова ожила одна из самых загадочных радиостанций мира, которую называют "Радио Судного дня". 8 сентября коротковолновая станция, которая десятилетиями транслирует монотонное жужжание, передала два новых зашифрованных сообщения. Это сразу привлекло внимание исследователей, считающих, что трансляции могут быть связаны с системой управления ядерными силами РФ.

Российское "Радио Судного дня". Фото иллюстративное

8 сентября привычное жужжание российской станции "Радио Судного дня" прервалось, и в эфире раздались слова "НЖТИ" и "гостиница", а также последовательность чисел: 38, 965, 78, 58, 88, 37. Предполагают, что это могут быть координаты или другие кодированные команды.

Как пишет Daily Mail, многие исследователи считают, что станция расположена в 30 км от Москвы и является частью военной сети связи на случай ядерной войны. Эксперт по радиотехнике Лондонского городского университета Дэвид Стапплс убежден, что россияне используют "Радио Судного дня" не для мирных целей.

"Почти наверняка это использует российское правительство. Если это российское правительство, то это не в мирных целях", — уверяет Стапплс.

Независимый радио исследователь Ари Бендер, специализирующийся на высокочастотной радиосвязи, рассказал о популярных предположениях по поводу российского "Радио Судного дня".

"Некоторые говорят, что это старый советский "выключатель мертвеца", запускающий ядерную атаку на Запад, когда перестает жужжать. Другие говорят, что это маяк самонаведения для НЛО, или устройство контроля сознания, с помощью которого россияне могут запрограммировать ваш ум. В прошлом говорили, что это была станция дистанционного управления Чернобыльской атомной электростанцией", — сообщил Бендер.

Впервые на станцию обратили внимание в 1982 году. Тогда она передавала только серии гудков, впоследствии их заменило монотонное жужжание, повторяющееся 25 раз в минуту. В 1990-х годах время от времени оно прерывалось голосами, читавшими цифры и слова.

Интересно, что некоторые сообщения с российской станции звучали в символические моменты. К примеру, 19 мая, во время телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, станция транслировала два кодирования со словами "БЛЕФОПУФ" и "БОЛТАНКА".

Несмотря на десятилетия наблюдений, настоящее назначение станции остается неизвестным. Однако специалисты отмечают, что мощность сигнала очень велика и для его трансляции нужны тысячи мегаватт. Также исследователи не уверены, удастся ли когда-то расшифровать сообщения, которые передаются по "Радио Судного дня".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самый большой в мире телескоп уловил загадочные сигналы из космоса.

Также "Комментарии" писали, что на фото с саммита Трампа и Путина увидели "путешественника во времени".