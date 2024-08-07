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Захарова цинично отреагировала на прорыв в Курской области

Мария Захарова обвинила Украину в террористических действиях на территории России из-за инцидентов в Курской области.

сегодня, 10:30
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Slava Kot

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала военные действия в приграничных регионах Курской области России, где якобы ВСУ прорвали границу. Захарова назвала такие действия "террористическим актом". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Захарова цинично отреагировала на прорыв в Курской области

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik цинично заявила, что якобы украинские военные, прорвавшие границу в Курской области, совершают террористические акты на территории РФ.

"Я просто напомню, о чем идет речь, речь идет об очередном террористическом акте. Он, очевидно, направлен против мирового населения, против гражданского населения", – сказала Захарова.

На заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой отреагировал украинский журналист Денис Казанский, который напомнил, что Россия постоянно совершает подобные действия на территории Украины.

"Другое дело атаки России на Волчанск и Бучу, сброшенные авиабомбы на жилые дома Мариуполя, Изюма и Бородянки! Это не теракты, а помощь русскоязычному населению! Понять надо!", — иронически ответил Казанский.

Напомним, утром 6 августа российские телеграмм-каналы распространили информацию о якобы прорыве границы Курской области, организованной украинскими военными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне в истерике жалуются на ООН и Минобороны РФ из-за инцидентов в Курской области.

Также "Комментарии" писали о заявлении офицера ВСУ Николая Мельника, который рассказал, почему украинские военные могли совершить прорыв границы в Курской области России.



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