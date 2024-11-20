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Захарова цинично отреагировала на закрытие посольств в Киеве

В РФ заявили, что Украина потеряла для Запада всякую ценность

20 ноября 2024, 18:25
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Ткачик Олеся

Спикер министерства иностранных дел страны-агрессора России Мария Захарова отреагировала на информацию о том, что в ожидании российского ракетного удара по Украине в Киеве временно прекратили работу ряд посольств.

Захарова цинично отреагировала на закрытие посольств в Киеве

Мария Захарова

По мнению спикера МИД РФ, это якобы указывает на то, что Украина потеряла для Запада всякую ценность.

"Это доказывает, что Украина и украинцы для Запада — инструмент. После того, как он сломался — ценности больше не представляет", — заявила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что из-за угрозы масштабных ракетных ударов посольства Испании, Италии и Греции в Украине временно прекращает свою деятельность. Этот шаг отражает ужесточение мер безопасности для защиты работников и граждан. Ранее аналогичное решение приняло посольство США, призвав своих соотечественников к бдительности. В то же время в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что массированные атаки являются реальностью для украинцев уже почти три года. В МИДе призвали иностранных партнеров реагировать на угрозы взвешенно, как это происходило в течение предыдущих 1000 дней, без дополнительной паники.

Также "Комментарии" рассказывали, что не все дипломатические миссии прекратили работу. К примеру, посольство Германии продолжает свою деятельность с определенными ограничениями. Представители учреждения отметили, что внимательно следят за ситуацией, поддерживают связь с партнерами и готовы оперативно реагировать на изменения. Глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что польские дипломаты остаются на службе, несмотря на повышенный риск ударов по Киеву. Он подчеркнул, что это демонстрирует солидарность Польши с Украиной, ведущей борьбу за свою свободу.




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