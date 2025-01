В США бушуют пожары — пламя уничтожает все на своем пути. Сильные порывы ветра затрудняют работу пожарных. Пока же в Америке пытаются потушить лесные пожары, чиновники и публичные лица некоторых стран пытаются обвинить Украину в американских проблемах.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представительница оккупационного МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, когда же Зеленский предложит США помощь в тушении лесных пожаров

По ее словам, год назад, в феврале 2024 года Агентство США по международному развитию (USAID), возглавляемое Самантой Пауэр, поставило 16-ти украинским противопожарным подразделениям “защитное снаряжение, мотопомпы, бензопилы, спасательные моторные резаки, перезарядники, прожекторы гидравлические спасательные инструменты".

Кому только Зеленский не помогал. Даже весь голодающий мир как-то обещал накормить. Ведь Grain from Ukraine уже было. Теперь по логике должны объявить об очередной фальшивой инициативе — Rain from Ukraine. На самом деле, единственная программа, которая была по-настоящему реализована при поддержке англосаксонских ультралибералов, — это Pain from Ukraine”, — отметила она.

Однако, по данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, это манипуляция. Пожарный отдел действительно передавал Украине некоторое оборудование, однако это было еще в марте 2022 года.

К тому же вещи, которые передали Украине, вряд ли смогли сейчас помочь американцам. Ведь это было в большинстве своем непригодное для использования в США снаряжение. Да и речь идет о шлемах, рукавицах, ботинках, шлангах и насадках на них, а также медицинских средствах, а не о тяжелой технике.

Кроме этого, нарратив о "вине Украины" опровергают и заявления пожарных. Они объясняют трудности в тушении пожаров сильными порывами ветра, низкой влажностью и плюсовой температурой.

Напомним, Дональд Трамп-младший, как писал портал "Комментарии", выразил резкое предположение о помощи Украине.