Захарова и Песков выдвинули Киеву требования после заявлений Путина о переговорах

Кремлевский диктатор Владимир Путин отбросил идею прекращения огня на 30 дней, но предложил провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.

Дмитрий Песков

После этого, официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что Москва ожидает реакции адресатов на это предложение.

"Давайте дождемся реакции тех, кому были переговоры предложены", — заявила Захарова.

В свою очередь спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что предложение Путина провести прямые переговоры в Стамбуле якобы подтверждает реальное намерение найти мирное решение ситуации вокруг войны в Украине.

В то же время, он заявил, что прочный мир может быть достигнут только на серьезных переговорах.

"Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение", — сказал Песков.

Он заявил, что РФ продемонстрировала свою готовность к тому, чтобы провести серьезные переговоры.

"Прочный мир может быть достигнут только на серьезных переговорах, и готовность к этим переговорам сейчас была показана и продемонстрирована президентом", — добавил спикер кремлевского диктатора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 11 мая Путин дал пресс-конференцию, на которой заявил, что РФ готова к прямым переговорам с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Даже назвал дату – 15 мая. При этом эксперты обращают внимание на несколько тревожных факторов. Во-первых, Путин хочет продолжить переговоры в Стамбуле, которые были прекращены в 2022 году. То есть речь идет не о новом процессе, а о том, что раньше требовала РФ. Во-вторых, переговоры назначены на 15 мая, к этому времени Путин готовится ударить по Украине баллистикой.

Также "Комментарии" рассказывали, что Зеленский отреагировал на предложения Путина по прямым переговорам.



