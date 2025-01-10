Захарова истерически отреагировала на заявления о "литовском Калининграде"

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что, несмотря на принадлежность Калининграда к России, он до сих пор имеет признаки литовской культуры. На эти слова отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, которая призвала литовским политикам изучать историю.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова назвала "влажными историческими фантазиями" слова президента Литвы Гитанаса Науседы относительно его заявлений о Калининграде. Захарова назвала литовских политиков "лесными братьями" и заявила, что Литва получила большое количество "подарков" от Советского Союза после оккупации страны в 1940 году. Среди этих подарков спикер МИД назвала передачу Литовской Республике города Вильно и Виленскую область, а затем пригрозила, что Россия может вернуть Вильнюс обратно.

В итоге Захарова призвала литовских политиков учить историю.

"Современным литовским политикам рекомендую изучать историю и беспокоиться о соблюдении прав человека в своей стране, а также навалиться на загибающееся "народное" хозяйство. Есть чем заняться, если так заботятся о своей идентичности, от которой за несколько десятилетий "независимости" уже почти ничего не осталось", — пишет Захарова.

Напомним, что критика Захаровой касалась слов президента Литвы Гитанаса Науседы по Калининградской области.

"Несмотря на то, что старожилы Малой Литвы, которая сейчас является частью так называемой Калининградской области, давно ушли, необходимо сохранить последние признаки литовской культуры. Как бы Россия ни старалась, Караляучус (литовское название Калининграда) никогда не станет Калининградом", — сказал Науседа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша хочет построить дорогу в Калининградскую область: в России отреагировали.

Также "Комментарии" писали, что Захарова заявила о "продажности" ООН: какая причина.