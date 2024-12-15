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Захарова извратила суть войны РФ против Украины: набросилась с обвинениями на ФРГ

Захарова считает, что в войне, которая происходит в Украине виновны не только Киев, Британия и США, а еще и Германия

сегодня, 10:52
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Ткачик Олеся

Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф на рождественском концерте призвал к миру в Украине, подчеркнув, что на войне "гибнут люди по обе стороны".

Захарова извратила суть войны РФ против Украины: набросилась с обвинениями на ФРГ

Мария Захарова

На этот призыв отреагировала официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова. Она заявила, что Германия якобы является одной из действующих сил конфликта в Украине, начина со времен "свержения законных властей" в ходе организованных в том числе и ими майданов до поставок вооружений.

Кроме того, Захарова обвинила президента Владимира Зеленского в том, что именно он отказался от рождественского перемирия, которое предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Зеленский отказался от рождественского перемирия. Как он отказывался не раз даже от украинских военнопленных, которых Россия неоднократно предлагала Киеву забрать. Переговоры о мире заблокировала украинская сторона под нажимом Британии и США. И за прошедшие с этого момента 2 года никто из натовцев/есовцев их не разблокировал", — заявила Захарова.

При этом она утверждает, что якобы прямая ответственность за гибель людей лежит на коллективном Западе, который стимулирует поставками вооружений продолжение кровопролития.

"Если кого-то послу Ламбсдорфу и надо призывать к миру, то, в первую очередь, правительство ФРГ. Во-вторую, руководство ЕС и НАТО, которые захлебнулись в агрессивной риторике и как ненормальные штампуют решения о направлении военной помощи Зеленскому. Можно было бы ещё призвать силы небесные, но не уверена, что покровительствующие Западу силы находятся над уровнем земли", — заявила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался давать Украине ракеты "Таурус", чтобы они не были использованы для ударов по территории России.




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Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/9454
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