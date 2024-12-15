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Ткачик Олеся
Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф на рождественском концерте призвал к миру в Украине, подчеркнув, что на войне "гибнут люди по обе стороны".
Мария Захарова
На этот призыв отреагировала официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова. Она заявила, что Германия якобы является одной из действующих сил конфликта в Украине, начина со времен "свержения законных властей" в ходе организованных в том числе и ими майданов до поставок вооружений.
Кроме того, Захарова обвинила президента Владимира Зеленского в том, что именно он отказался от рождественского перемирия, которое предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
При этом она утверждает, что якобы прямая ответственность за гибель людей лежит на коллективном Западе, который стимулирует поставками вооружений продолжение кровопролития.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался давать Украине ракеты "Таурус", чтобы они не были использованы для ударов по территории России.
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