У Лаврова набросились на главу МИД Эстонии Маргуса Цахкна, предложившего перенести военные действия из Украины на территорию России. Представитель российского дипломатического ведомства назвала это предложение бессмысленным. Ее словами цитируют агентство ТАСС

Мария Захарова (фото из открытых источников)

"Идея министра иностранных дел Эстонии о "перенесении войны в Россию" бессмысленна. Он прикрывается логотипом НАТО и не понимает, о чем говорит", — заявила ТАСС Мария Захарова.

Ранее министр иностранных дел Маргус Цахкна предложил новую концепцию войны в Украине и предложил перенести военные действия на территорию России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что КНДР направит тысячи человек на границу с Украиной . Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ином и по итогам переговоров заявил, что глава Северной Кореи принял решение направить для восстановления Курской области тысячу саперов и пять тысяч военных строителей из КНДР.

Также Шойгу обсудил с Кимом создание в России и КНДР мемориалов в память о корейских военных, погибших в Курской области в боях на стороне ВС РФ. Это уже третий визит Шойгу в КНДР за последние три месяца.

Также "Комментарии" писали о том, что Медведев похвалил Трампа за решение на саммите G7 . Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "Группу Семи" (G7) мертвым форматом для международной политики. По его словам, это также показал президент США Дональд Трамп, поспешно покинувший саммит в Канаде.





Дмитрий Медведев на платформе X заявил, что Трамп "указал на место" европейским лидерам, когда решил преждевременно покинуть саммит G7.