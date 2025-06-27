Захарова набросилась на союзника Украины из-за "позорного" решения: о чем идет речь

Представительница Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала отмену чемпионата Европы по кикбоксингу в Молдове. Причиной такого решения явился отказ официального Кишинева принимать российских и белорусских спортсменов.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

ТАСС приводит слова Захаровой, охарактеризовавшей событие как "позор режиму Санду".

"Это настоящий позор, позор для режима Санду и всех, кто вынужден ассоциироваться с этим режимом. Кстати, турнир, как я понимаю, все-таки состоится, но уже не на территории Молдовы, а в той стране, где соблюдают основные права и свободы человека и не потакают проявлениям расизма в каких-либо его проявлениях", — заявила спикер.

Она также добавила: "Режим Санду избрал путь позора до конца. Создается впечатление, что их уже ничего не сдерживает. Даже то, как все это выглядит со стороны — как абсурд и, что главное, бессмысленна".

По мнению Захаровой, действия молдавских властей продемонстрировали, что попытки вмешиваться в политику нейтральных спортивных событий не получают поддержки ни среди организаторов, ни среди участников, ни среди населения Молдовы.

"Народ Молдовы уже устал от того, что его выставляют в таком неприглядном свете", – подытожила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Захарова устроила новую истерику из-за спорта без россиян. Мария Захарова, представитель МИД Российской Федерации, заявила, что отсутствие спортсменов из России на международных турнирах якобы привело к упадку мирового спорта. Об этом сообщают российские пропагандисты.

"Соревнования и осиротели, и обеднели. По сути мировой спорт без россиян деградировал. Ему еще восстанавливаться после всех экспериментов, которые над ним проводили", – заявила Захарова во время интервью одному из российских медиа, поддерживающих официальную позицию Кремля.