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Лиля Воробьева
Представительница Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала отмену чемпионата Европы по кикбоксингу в Молдове. Причиной такого решения явился отказ официального Кишинева принимать российских и белорусских спортсменов.
Мария Захарова (фото из открытых источников)
ТАСС приводит слова Захаровой, охарактеризовавшей событие как "позор режиму Санду".
Она также добавила: "Режим Санду избрал путь позора до конца. Создается впечатление, что их уже ничего не сдерживает. Даже то, как все это выглядит со стороны — как абсурд и, что главное, бессмысленна".
По мнению Захаровой, действия молдавских властей продемонстрировали, что попытки вмешиваться в политику нейтральных спортивных событий не получают поддержки ни среди организаторов, ни среди участников, ни среди населения Молдовы.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Захарова устроила новую истерику из-за спорта без россиян. Мария Захарова, представитель МИД Российской Федерации, заявила, что отсутствие спортсменов из России на международных турнирах якобы привело к упадку мирового спорта. Об этом сообщают российские пропагандисты.