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Захарова набросилась на США с обвинениями: что посоветовала Трампу по Украине

Захарова дала совет Трампу и обвинила Байдена в ситуации по Украине

сегодня, 16:58
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Кречмаровская Наталия

В России после того, как Дональд Трамп стал новым президентом США, начали менять риторику по отношению к Америке. Начали звучать надежды на сближение, проведение диалога и т.д. Однако не упускают возможности "уколоть" администрацию бывшего президента. Представитель МИД страны-оккупанта Мария Захарова рассказала, что нужно сделать администрации Трампа в отношении Украины.

Захарова набросилась на США с обвинениями: что посоветовала Трампу по Украине

Фото из открытых источников

По ее словам, Трамп и его советники во время президентской кампании неоднократно говорили о том, что предыдущая американская администрация, администрация Байдена, лично Байден, американская внешняя политика допустили в Украине ошибки. При этом, по словам представителя российского МИД, характеризовали как тяжелые и тяжелейшие. Она отметила, что некоторые решения Байдена в РФ расценивают не как ошибки, а как преступления, в то же время он действовал от имени государства.

“Байден их делал как глава государства, его администрации как действующая администрация, американские чиновники делали, представляя Соединенные Штаты Америки. А что делать с ошибками, совершенными от имени страны или во время управления страной? Их исправляют”, — отметила она.

Захарова дала совет Трампу.

"Учитывая, что нынешняя администрация президента Трампа неоднократно заявляла, признавала и приводила аргументы в пользу того, что ситуация в Украине — это результат ошибок предыдущей администрации, нужно, пожалуй, ошибки предыдущей администрации исправлять", — убеждена она.

Напомним, что Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", может столкнуться с дилеммой. Причина в новом союзе против США, который укрепляет Путин.




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Источник: https://t.me/tass_agency/297337
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