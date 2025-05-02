Мария Захарова набросилась на Трампа из-за его слов о том, что "США сделали во Второй мировой войне несравнимо больше любой другой страны". Представитель главного дипломатического ведомства РФ заявила, что "Франклин Рузвельт признавал решающий вклад Красной армии в победу над фашистской Германией". Ее слова цитируют русские пропагандистские СМИ.

Отметим, что недавно Трамп заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне несравнимо больше любой другой страны.

Слова американского президента вызвали бурную реакцию в Кремле. Так лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пытался затмить покойного Жириновского. Он заявил, что Белому дому пора вводить исторический ликбез после объявленного Дня победы.

"Трамп по-прежнему ошибается и считает, что якобы США сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна",- заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что два мировых лидера отказались ехать на парад в Путин на 9 мая. Премьер-министр Индии Нарендра Моди был приглашен российским диктатором Владимиром Путиным на парад ко Дню победы в Москву. Однако индийский лидер отказался участвовать в мероприятиях в России на 9 мая. Еще один иностранный лидер отменил свое участие.

Кремль несколько месяцев активно приглашал мировых лидеров приехать на парад в Москву на 9 мая. Однако не все откликнулись на предложение России. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не собирается ехать в Россию на День победы.



Кроме Моди также не поедет в Путин в Москву президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух. Он получил приглашение на парад на Красную площадь в сентябре прошлого года.