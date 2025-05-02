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Захарова набросилась на Трампа из-за истории

Захарова заявила, что даже Франклин Рузвельт признавал решающий вклад Красной армии.

2 мая 2025, 21:20 comments1042
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Лиля Воробьева

Мария Захарова набросилась на Трампа из-за его слов о том, что "США сделали во Второй мировой войне несравнимо больше любой другой страны". Представитель главного дипломатического ведомства РФ заявила, что "Франклин Рузвельт признавал решающий вклад Красной армии в победу над фашистской Германией". Ее слова цитируют русские пропагандистские СМИ.

Захарова набросилась на Трампа из-за истории

Отметим, что недавно Трамп заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне несравнимо больше любой другой страны.

Слова американского президента вызвали бурную реакцию в Кремле. Так лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пытался затмить покойного Жириновского. Он заявил, что Белому дому пора вводить исторический ликбез после объявленного Дня победы.

"Трамп по-прежнему ошибается и считает, что якобы США сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна",- заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что два мировых лидера отказались ехать на парад в Путин на 9 мая. Премьер-министр Индии Нарендра Моди был приглашен российским диктатором Владимиром Путиным на парад ко Дню победы в Москву. Однако индийский лидер отказался участвовать в мероприятиях в России на 9 мая. Еще один иностранный лидер отменил свое участие.

Кремль несколько месяцев активно приглашал мировых лидеров приехать на парад в Москву на 9 мая. Однако не все откликнулись на предложение России. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не собирается ехать в Россию на День победы.

Кроме Моди также не поедет в Путин в Москву президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух. Он получил приглашение на парад на Красную площадь в сентябре прошлого года.



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Источник: https://t.me/tass_agency/313101
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