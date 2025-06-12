Главный комментатор в ведомстве Лавров Мария Захарова цинично прокомментировала заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, который заявил, что ему были неприятно читать поздравления о Дне России, намекая на пост госсекретаря США Марко Рубио. Слова Захаровой цитируют русские пропагандисты.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Захарова сделала безумное обвинение об обмене телами военнопленных, забывая о страшных потерях РФ на фронте.

"Нормальный человек сказал бы, что ему "особенно неприятно" было видеть, как рефрижераторы с телами украинцев его хозяин запрещает забирать для достойного погребения".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Андрей Сибига назвал неприятным поздравление с Днем России от других стран. Госсекретарь США Марк Рубио поздравил россиян с Днем России от имени "американского народа". На эти заявления отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига, который отметил, что такие публичные приветствия в сторону страны-агрессорки "неприятно" было читать.

Во время беседы с журналистами на полях министерской встречи в формате "Веймар" в Риме Андрей Сибига прокомментировал приветствие некоторых стран к русскому народу с Днем России.



"Мне как министру воюющей страны сегодня утром было особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес России", — заявил украинский министр иностранных дел Сибига.

По словам главы украинского МИД, не должно быть никакого вознаграждения России, ведущей войну против Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России . Государственный секретарь США Марк Рубио от имени американского народа поздравил русский народ с Днем России. Официальное приветствие было опубликовано на официальном веб-сайте правительства Соединенных Штатов.



"Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке российского народа, который продолжает строить свои стремления к лучшему будущему. Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному сотрудничеству с Российской Федерацией для достижения крепкого мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мы надеемся, – говорится в сообщении.