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Лиля Воробьева
Главный комментатор в ведомстве Лавров Мария Захарова цинично прокомментировала заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, который заявил, что ему были неприятно читать поздравления о Дне России, намекая на пост госсекретаря США Марко Рубио. Слова Захаровой цитируют русские пропагандисты.
Мария Захарова (фото из открытых источников)
Захарова сделала безумное обвинение об обмене телами военнопленных, забывая о страшных потерях РФ на фронте.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Андрей Сибига назвал неприятным поздравление с Днем России от других стран. Госсекретарь США Марк Рубио поздравил россиян с Днем России от имени "американского народа". На эти заявления отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига, который отметил, что такие публичные приветствия в сторону страны-агрессорки "неприятно" было читать.
Во время беседы с журналистами на полях министерской встречи в формате "Веймар" в Риме Андрей Сибига прокомментировал приветствие некоторых стран к русскому народу с Днем России.
По словам главы украинского МИД, не должно быть никакого вознаграждения России, ведущей войну против Украины.
Также "Комментарии" писали о том, что госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России . Государственный секретарь США Марк Рубио от имени американского народа поздравил русский народ с Днем России. Официальное приветствие было опубликовано на официальном веб-сайте правительства Соединенных Штатов.
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