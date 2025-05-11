МИД России обвинил лидеров Франции, Британии и Германии в употреблении наркотиков. Соответствующее заявление сделала пресс- секретарь МИД России Мария Захарова Захарова опубликовала видео, где, по ее словам, Макрон убирает "белый пакетик", а Мерц держит "стеклянный предмет", намекая на наркотики.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

В своем сообщении в соцсетях она написала: "Француз, англичанин и немец сели в поезд и… дунули", — добавив к этому видео, на котором зафиксировано, как президент Франции Эмманюэль Макрон и лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц убирают со стола мусор.

Захарова намекнула, что в кадре якобы виден кокаин и трубку.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Захарова и Песков предъявили Киеву требования после заявлений Путина о переговорах. Кремлевский диктатор Владимир Путин отверг идею прекращения огня на 30 дней, но предложил провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.

После этого, официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что Москва ожидает реакции адресатов на это предложение.

В свою очередь, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что предложение Путина провести прямые переговоры в Стамбуле якобы подтверждает реальное намерение найти мирное решение ситуации вокруг войны в Украине. В то же время он заявил, что крепкий мир может быть достигнут только на серьезных переговорах.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский отреагировал на предложение Путина по поводу переговоров в Стамбуле. Президент Владимир Зеленский отреагировал на пресс-конференцию кремлевского диктатора Владимира Путина, на которой он заявил, что поддерживает проведение с Украиной прямых переговоров в Стамбуле 15 мая.

"Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали", — отметил Зеленский.