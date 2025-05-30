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Захарова нагло ответила Турции по поводу переговоров в Стамбуле

Захарова отвергла любое посредничество на переговорах с Украиной

сегодня, 18:25
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Ткачик Олеся

Россия не рассматривает возможность посредничества Турции или какой-либо другой страны в предстоящих переговорах с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 2 июня. Об этом нагло заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Захарова нагло ответила Турции по поводу переговоров в Стамбуле

Мария Захарова

"Мы, безусловно, благодарны турецким партнерам за гостеприимство", — отметила дипломат страны-агрессора и добавила, что Москва ценит создание переговорной платформы и обеспечение комфортных условий переговорщикам.

Впрочем, Захарова заявила, что ни о турецком, ни о каком-либо другом посредничестве речь не идет.

По словам официального представительства МИД страны-агрессора, в российском внешнеполитическом ведомстве видели заявление главы МИД Турции Хакана Фидана, призвавшего Кремль быть более гибким в переговорах, иначе Россия может оказаться в невыгодном положении.

Также Захарова упомянула о ремарках специального посланника США по Украине Кита Келлога, который допустил возможность четырехсторонних консультаций в Стамбуле 2 июня с участием представителей США, Великобритании, Германии и Франции.

В этом контексте Захарова подчеркнула, что инициатива кремлевского диктатора Владимира Путина, получившая, по ее словам, поддержку президента США Дональда Трампа, предусматривает исключительно двусторонний формат переговоров между Москвой и Киевом.

Она также напомнила, что после трехлетнего перерыва прямые российско-украинские переговоры были возобновлены 16 мая в Стамбуле.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 2 июня в Стамбуле состоится второй раунд переговоров между Украиной и РФ. По словам спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова, стороны будут обсуждать меморандум о прекращении боевых действий.




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Источник: https://tass.ru/politika/24096233
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