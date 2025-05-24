Захарова нагло соврала об обмене пленными и проигрыше Запада

Спикер министерства иностранных дел страны-агрессора Мария Захарова цинично прокомментировала обмен пленными между Украиной и РФ.

Мария Захарова

В частности, она заявила, что якобы этот обмен, который в Стамбуле предложила Россия, якобы лишил Запад возможности заявлять о том, что в Кремле якобы не хотят переговоров. При этом известно, что провести обмен пленными между Украиной и Россией предложила турецкая сторона. То есть Захарова опять соврала.

"Это практический пример того, как ведет себя наша страна на мировой арене", — заявила российский дипломат, подчеркнув, что соответствующая договоренность была реализована в кратчайшее время.

Как заявила официальный представитель МИД страны-агрессора, такие действия якобы выбили все аргументы либерально-западного сообщества.

Захарова добавила, что "все интриги, которые крутили западники", в числе которых она назвала руководителей Франции, ФРГ и Великобритании, "по большому счету обнулились этой практической инициативой, которая реализуется".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Стамбуле украинская и российская делегация договорились о проведении самого большого обмена пленными в формате 1000 на 1000. Известно, что такую инициативу предложила турецкая сторона.

В пятницу, 23 мая, прошел первый этап обмена пленными. Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в первый день крупного обмена, который проходит в формате "1000 на 1000", освобождены из российского плена 390 украинцев — 270 военных и 120 гражданских. Обмен пленными был продолжен в субботу.



