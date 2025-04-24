Захарова нашла "виновного" в отсутствии мирных переговоров с Украиной

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского якобы в неспособности к мирным переговорам для окончания войны. Захарова повторила кремлевские нарративы по поводу войны в Украине.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова во время брифинга в МИД РФ заявила, что Украина якобы нарушила перемирие по ударам по энергетической инфраструктуре, несмотря на то, что Россия неоднократно сама наносила удары по украинской энергетике. Также Захарова обвинила Зеленского в нарушении так называемого "пасхального перемирия".

"Вслед за саботажем 30-дневного моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры, который ВСУ нарушили 136 раз, киевский режим сорвал и объявленное президентом России "пасхальное перемирие"", — сказала Захарова, несмотря на призывы Зеленского установить реальное перемирие на 30 дней.

Захарова повторила российскую пропаганду заявив, что якобы армия РФ не нарушала "пасхального перемирия".

"Армия России добросовестно соблюдала "пасхальное перемирие". Многочисленные факты террора со стороны боевиков ВСУ в светлый праздник Пасхи, отмечаемый мировым христианством, вновь продемонстрировали полную недоговороспособность Зеленского", — добавила Захарова.

Отметим, что, несмотря на заявления Захаровой, Россия 2935 раз нарушила объявленное Путиным "пасхальное перемирие".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин рассказал, почему объявил о "пасхальном перемирии".

Также "Комментарии" писали, что Портников объяснил главную причину, почему Путину нужно "перемирие" на Пасху.