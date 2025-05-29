В новом раунде мирных переговоров между Россией и Украиной, который запланирован в Стамбуле на 2 июня, примут участие те же представители, что и во время предыдущей встречи. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Делегацию со стороны России возглавляет помощник кремлевского лидера Владимир Мединский. В состав группы также входят замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

В экспертную группу, участвующую в переговорах с Украиной, включен первый заместитель начальника управления информации Генерального штаба вооруженных сил РФ А. Зорина, заместитель начальника управления администрации президента России по вопросам государственной политики в гуманитарной сфере Е. Подобреевскую, директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ А. Полищука и заместителя начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России В. Шевцова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров зовет Украину во второй раунд переговоров. РФ предлагает Украине встречу 2 июня. Соответствующее обращение после мединского сделал Сергей Лавров, предлагающий провести второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

По его словам, делегация РФ во главе с Мединским готова предоставить Украине свой меморандум.

"Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые объяснения во время второго раунда возобновленных прямых переговоров, Лавров.



