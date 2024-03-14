logo

BTC/USD

73224.29

ETH/USD

3966.02

LTC/USD

95.37

USD/UAH

38.95

EUR/UAH

42.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Захарова назвала условие России для начала мирных переговоров по окончанию войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Захарова назвала условие России для начала мирных переговоров по окончанию войны

Мария Захарова озвучила условие Кремля, чтобы начать процесс мирных переговоров по поводу возможности закончить войну в Украине.

сегодня, 09:05
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможность России участвовать в мирном саммите в Швейцарии. Во время своего выступления Захарова назвала условие России о возможности начала мирных переговоров с Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Захарова назвала условие России для начала мирных переговоров по окончанию войны

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова повторила нарративы российской пропаганды и обвинила Зеленского в нежелании идти на мирные переговоры.

"Любым предложениям о переговорах по Украине должна предшествовать отмена указа Зеленского", — сказала Захарова.

В то же время пресс-секретарь МИД РФ заявила, что Россия не будет участвовать в международных мирных саммитах, фактически отказываясь от переговоров по окончанию войны.

"Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если ее пригласят", — сообщила Захарова и заявила, что Швейцария не является "нейтральной площадкой" для мирных переговоров.

Отметим, что Украина разрабатывает "Формулу мира" и продвигает ее на международных площадках, чтобы согласовать с другими государствами. Ее основная цель состоит в том, чтобы получить гарантии безопасности для Украины, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российской армии из украинских территорий и фиксацию окончания войны. В Кремле заявляют якобы о готовности идти на "мирные переговоры", однако указывают, что Украина должна отказаться от своих территорий, которые находятся под российской оккупацией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал единственное условие для мирных переговоров по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что украинцы указали минимальные условия для Украины, чтобы начать мирные переговоры с Россией по окончанию войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости