Захарова назвала условие России для начала мирных переговоров по окончанию войны

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможность России участвовать в мирном саммите в Швейцарии. Во время своего выступления Захарова назвала условие России о возможности начала мирных переговоров с Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова повторила нарративы российской пропаганды и обвинила Зеленского в нежелании идти на мирные переговоры.

"Любым предложениям о переговорах по Украине должна предшествовать отмена указа Зеленского", — сказала Захарова.

В то же время пресс-секретарь МИД РФ заявила, что Россия не будет участвовать в международных мирных саммитах, фактически отказываясь от переговоров по окончанию войны.

"Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если ее пригласят", — сообщила Захарова и заявила, что Швейцария не является "нейтральной площадкой" для мирных переговоров.

Отметим, что Украина разрабатывает "Формулу мира" и продвигает ее на международных площадках, чтобы согласовать с другими государствами. Ее основная цель состоит в том, чтобы получить гарантии безопасности для Украины, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российской армии из украинских территорий и фиксацию окончания войны. В Кремле заявляют якобы о готовности идти на "мирные переговоры", однако указывают, что Украина должна отказаться от своих территорий, которые находятся под российской оккупацией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал единственное условие для мирных переговоров по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что украинцы указали минимальные условия для Украины, чтобы начать мирные переговоры с Россией по окончанию войны.