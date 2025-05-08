Официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что иностранные лидеры государств, которые прибывают в Москву, якобы даже не сомневаются в "террористической" сущности президента Владимира Зеленского.

Мария Захарова

"Все, что было сказано киевским режимом в качестве угроз и параду, и парадам, и ветеранам, и гостям, почетным гостям, всем гостям этих мероприятий, имеет только одну квалификацию, а именно — терроризм и террористические угрозы. В этом больше, я думаю, не сомневается никто", — подчеркнула дипломат РФ.

Более того, она добавила, что президент Зеленский якобы не является ни борцом за демократию, ни "отстаивателем самостийности Украины".

Помимо этого, Захарова также назвала президента Украины "настоящим террористическим чудищем, взращенным на деньги Запада".

Примечательно, что именно Россия регулярно обстреливает гражданские цели в Украине, и убивает мирных граждан. Именно ее действия отвечают понятию терроризм, так как не имеют ничего общего с законами ведения войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность участникам парада в Москве. При этом есть мнение, что Киев все же не будет атаковать парад, так как на нем присутствует Си Цзиньпин. Есть мнение, что Украина не захочет ругаться с Китаем. Поэтому Си для Путина является неким "оберегом".

В то же время, есть также информация, что Китай уже обращался к Украине по поводу обеспечения безопасности Си на параде в Москве. Говорят, что Киев выдвинул Пекину некие условия, если там хотят, чтобы дроны не летали над головой их лидера.



