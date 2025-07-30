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Slava Kot
Представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла предложение мэра Львова Андрея Садового по обмену эксгумированных останков советских солдат на украинских военных, находящихся в российском плену. Кроме того, Захарова обвинила Садового в сатанизме.
Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников
Мария Захарова прокомментировала возможность обмена украинских военнопленных в плену на останки солдат советской армии, которые эксгумировали во Львове.
По мнению россиянки, в фильме гробницы раскрывали ради наживы, тогда как во Львове якобы это делают "от безысходности". По ее словам, решение Садового похоже на "безумие" и добавила, что во Львове "устроить вакханалию".
16 июля Андрей Садовый сообщил, что холма Славы советского оккупационного периода во Львове больше нет и в городе завершили эксгумацию захоронений и обнаружили 355 останков. По его словам, их перезахоронят на Голосковском кладбище, однако готовы обменять на украинских защитников в российском плену.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН резко поставили на место Россию из-за циничного предложения по обмену.
Также "Комментарии" писали, что Мария Захарова обвинила одного из союзников Украины в сатанизме.