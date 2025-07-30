Захарова обвинила мэра Львова в сатанизме: что предложил России Садовый

Представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла предложение мэра Львова Андрея Садового по обмену эксгумированных останков советских солдат на украинских военных, находящихся в российском плену. Кроме того, Захарова обвинила Садового в сатанизме.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова прокомментировала возможность обмена украинских военнопленных в плену на останки солдат советской армии, которые эксгумировали во Львове.

"Когда вышел американский фильм "Лара Крофт: Расхититель гробниц", я лично думала, что это о каких-то древних временах. Вот эти древние времена вернулись или перезалились", — ответила дипломатка.

По мнению россиянки, в фильме гробницы раскрывали ради наживы, тогда как во Львове якобы это делают "от безысходности". По ее словам, решение Садового похоже на "безумие" и добавила, что во Львове "устроить вакханалию".

"Что с собой нужно было сделать, какие сатанинские практики нужно было исповедовать, чтобы начать разгребать или разрывать могилы и буквально торговать останками?" — добавила Захарова.

16 июля Андрей Садовый сообщил, что холма Славы советского оккупационного периода во Львове больше нет и в городе завершили эксгумацию захоронений и обнаружили 355 останков. По его словам, их перезахоронят на Голосковском кладбище, однако готовы обменять на украинских защитников в российском плену.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН резко поставили на место Россию из-за циничного предложения по обмену.

Также "Комментарии" писали, что Мария Захарова обвинила одного из союзников Украины в сатанизме.