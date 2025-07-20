Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Франции Франсуа Байру, который планирует меры сбережений для страны, в частности через налоги для богатых, временной отмены индексаций для пенсионеров и отмены двух государственных праздников. По мнению российской дипломатки, это проявления "сатанизма".

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова заявила, что "открытие Олимпийских игр в Париже не завершилось их закрытием – сатанизм прогрессирует". Особую критику Захарова направила на отмену статуса национальных праздников Дня окончания войны в Европе и Пасхального понедельника.

"После того как на церемонии открытия Олимпиады в прошлом году были бессовестно извращены святые для французов-католиков, да и христиан всего мира символы, не было сомнений, что официальный Париж продолжит наступление на христианские ценности", — пишет Захарова.

Представитель МИД РФ считает, что отмена празднования Дня окончания войны в Европе будет "плевком в лицо" ветеранов Франции.

"Власти во Франции сказали свое слово: христианством и победой во Второй мировой они готовы жертвовать", — критикует Захарова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Франции вводит антикризисный план для избавления страны от долгов и хочет отменить два государственных праздника. Франсуа Байру заявил, что государственный долг страны растет со скоростью 5000 евро ежесекундно, а благодаря сокращению расходов Франция может сэкономить почти 44 млрд евро.

Также "Комментарии" писали, что Захарова в истерике призвала мир осудить Украину. Причиной этого стали атаки дронов на территории России.