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Захарова отодвинула «красные линии»: на что теперь будет реагировать РФ

В России «обновили» свои красные линии и сказали, что должен сделать Альянс, чтобы «вступить» в войну с РФ

сегодня, 10:15 comments1214
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Ткачик Олеся

Как заявила спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова, появление сил НАТО в Украине приведет к катастрофическим последствиям для всего мира. По ее словам, появление таких сил также будет означать вступление альянса в войну против России.

Захарова отодвинула «красные линии»: на что теперь будет реагировать РФ

Мария Захарова

"Я не понимаю, может, до них как-то не доходит, что появление на территории Украины контингентов НАТО будет означать вступление альянса в войну против нашей страны, мы об этом уже неоднократно им говорили, ведь это приведет к катастрофическим последствиям не только для Европы, но и для всего мира", — сказала российский дипломат.

Таким образом Захарова отреагировала на заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна о необходимости отправки военных сил европейских стран в Украину для якобы "подкрепления" мирного соглашения с Россией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее в РФ заявляли, что НАТО точно вступит в войну с Россией, если по территории РФ будут нанесены удары боеприпасами стран Альянса.

Но правда в том, что 19 ноября, Украина ударила по территории Брянской области американскими ракетами ATACMS. Якобы было запущено 8 таких ракет, две из них российская ПВО якобы сумел сбить.

Кроме того, 20 ноября, ВСУ ударили британскими ракетами "Шторм Шедоу" по территории Курской области. Целью стал командный центр россиян. Bloomberg подчеркивает, что Великобритания одобрила использование Storm Shadow для ударов по территории РФ в ответ на развертывание Кремлем северокорейских военных в войне. Лондон расценил этот шаг Москвы как эскалацию конфликта.






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Источник: https://tass.ru/politika/22459575
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