Захарова отреагировала на дебаты между Трампом и Харрис

В ночь на 11 сентября в США прошли дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на дискуссию между американскими политиками сравнив ее с "Титаником". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова во время разговора на российском пропагандистском ресурсе Sputnik прокомментировала дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря МИД РФ дебаты в США превратились в шоу, поэтому, по словам Захаровой, люди, выступавшие на дебатах якобы "не несут ответственности за свои слова".

Захарова продолжила критику и в манере российской пропаганды сравнила дебаты между Трампом и Харрис с боксерским поединком на "Титанике".

"Кто победил, по вашему мнению? Это имеет какое-то значение? Там до айсберга осталось 15 минут", — сказала Захарова.

Во время дебатов Трамп повторил свои слова, что скоро закончит войну благодаря звонку президенту Украины и российскому диктатору, если станет президентом США. Однако лидер республиканцев не выразил поддержки Украины. Гаррис заявила, что Путин бы уже сидел в Киеве, если бы Трамп был у власти. По словам Харрис Трамп "сдаст Украину" в течение суток после своей победы на выборах и добавила, что СШ А "поможет Зеленскому и его войскам, потому что в противном случае войска Путина будут в Польше".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после дебатов Харрис получила мощную поддержку. Популярная американская певица Тейлор Свифт объявила, что поддержит лидера демократов на выборах.

Также "Комментарии" писали о том, кто победил на дебатах между Трампом и Харрисом.