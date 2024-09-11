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Захарова отреагировала на дебаты между Трампом и Харрис

Мария Захарова заявила, что дебаты в США не имеют значения.

сегодня, 09:20
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Автор:
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Slava Kot

В ночь на 11 сентября в США прошли дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на дискуссию между американскими политиками сравнив ее с "Титаником". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Захарова отреагировала на дебаты между Трампом и Харрис

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова во время разговора на российском пропагандистском ресурсе Sputnik прокомментировала дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря МИД РФ дебаты в США превратились в шоу, поэтому, по словам Захаровой, люди, выступавшие на дебатах якобы "не несут ответственности за свои слова".

Захарова продолжила критику и в манере российской пропаганды сравнила дебаты между Трампом и Харрис с боксерским поединком на "Титанике".

"Кто победил, по вашему мнению? Это имеет какое-то значение? Там до айсберга осталось 15 минут", — сказала Захарова.

Во время дебатов Трамп повторил свои слова, что скоро закончит войну благодаря звонку президенту Украины и российскому диктатору, если станет президентом США. Однако лидер республиканцев не выразил поддержки Украины. Гаррис заявила, что Путин бы уже сидел в Киеве, если бы Трамп был у власти. По словам Харрис Трамп "сдаст Украину" в течение суток после своей победы на выборах и добавила, что СШ А "поможет Зеленскому и его войскам, потому что в противном случае войска Путина будут в Польше".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после дебатов Харрис получила мощную поддержку. Популярная американская певица Тейлор Свифт объявила, что поддержит лидера демократов на выборах.

Также "Комментарии" писали о том, кто победил на дебатах между Трампом и Харрисом.



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