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Захарова отреагировала на информацию о войсках НАТО в Украине

Спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова отреагировала на слова польского премьера о том, что какие-то военные НАТО в Украине все же есть. Правда, он заявил, что речь идет об инструкторах, военных туда никто посылать не будет

9 мая 2024, 22:02
Автор:
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Ткачик Олеся
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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что какие-то военные НАТО в Украине все же есть. По его словам, речь идет об инструкторах и наблюдателях.

Захарова отреагировала на информацию о войсках НАТО в Украине

Мария Захарова

На это заявления отреагировала официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова. По ее мнению, это свидетельствует о том, что Альянс ведет против России войну.

"Подтверждение того, что Запад ведет против России гибридную войну",
— заявила Захарова, комментируя заявление Туска.

Впрочем, как рассказывали "Комментарии" Дональд Туск исключил возможность отправки войск НАТО в Украину. По его словам, есть опасение, что такой шаг мог бы спровоцировать ядерную войну. При этом он подчеркнул, что НАТО предоставляет Киеву большую помощь.

При этом по данным западных СМИ, на вашингтонском саммите НАТО даже собираются прописать в своей итоговой декларации, что войска Альянса не будут отправлены на войну в Украину. Такая "перестраховка" выглядит по меньшей мере странно – выходит, что Россия своим ядерным шантажом держит все НАТО в заложниках, и заставляет делать Альянс все то, что ей нужно.

Впрочем, западные СМИ неоднократно рассказывали о том, что мировые лидеры, действительно, боятся ядерных угроз, которые исходят от террористической России. Якобы боится их даже президент США Джо Байден. Якобы именно поэтому Америка не предоставляет Украине все то, что нужно ей для победы над агрессором. В Штатах боятся, что в этом случает Россия ударит по ним ядеркой.

В то же время в РФ понимают, что в мире боятся ее угроз. Именно поэтому Кремль начал очередной виток ядерного шантажа и готовит учения по испытанию тактического ядерного оружия.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/05/09/22973989.shtml?updated
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Обсуждения

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Василий

9 мая 2024, 21:56

США як і все НАТО боягузи -вони від заяв одного пропогандиста вже ховають голову в пісок, хоч самі мають ядерну зброю. Тоді навіщо вона вам чиновники НАТО, якщо ви боїтесь нею скористатися. Живете в страху і тремтите від погроз замість того щоб першими вдарити по росії і знищити її як ядерну державу. Ви згідні весь час жити в страху, то це ж рабство, а не демократія, а називаєте себе демократією.


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