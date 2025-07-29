Захарова отреагировала на предложение США купить часть территории в РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предложение подполковник армии США Джеффри Фрица, который предложил купить Командорские острова, принадлежащие России. Захарова заявила, что такой шаг стал бы одним из самых страшных преступлений.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова прокомментировала возможность продажи Командорских островов Соединенным Штатам, заявив, что такое соглашение противоречит закону РФ и будет классифицироваться как преступление.

"Это не стоило бы комментировать в принципе, поскольку продажа родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений", – ответила Захарова.

Представитель МИД РФ упрекнула, что США стоило бы использовать средства не на покупку российских территорий, а на погашение госдолга, который в 2024 году составлял 36,64 триллиона долларов.

Напомним, что Джеффри Фриц предложил идею о покупке Командорских островов у России за 15 миллиардов долларов. По его словам, это позволило бы США лучше контролировать движение подлодок Китая на арктических маршрутах. Кроме того, Фриц подчеркнул, что уже есть прецедент, потому что Россия продавала свои территории США. В 19 веке Соединенные Штаты приобрели Аляску, за которую заплатили 7,2 миллиона долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о деталях предложения Джеффри Фрица о возможности США купить Командорские острова у России. Какие в этом будут выгоды для РФ, а также с какими проблемами могут столкнуться сами Соединенные Штаты.

Также "Комментарии" писали о том, как разъяренная Захарова начала цитировать Библию из-за "украинских неонацистов" и отдельных "русофобски настроенных политиков" в Италии.