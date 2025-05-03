Захарова отреагировала на решение Зеленского отвергнуть "перемирие" Путина

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение президента Украины Владимира Зеленского отвергнуть предложенное Путиным трехдневное "перемирие" на День победы. По ее словам, такими действиями Зеленский пригрозил мировым лидерам, которые приедут на парад в Москву 9 мая.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова прокомментировала слова Зеленского, который предложил российскому диктатору Владимиру Путину безусловное прекращение огня на 30 дней вместо "перемирия" с 8 по 10 мая.

"Заявления Зеленского против перемирия на 9 мая представляют угрозу для террориста международного масштаба", — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что таким образом президент Украины якобы пригрозил мировым лидерам, которые будут в Москве на 9 мая.

"Зеленский прямо угрожает лидерам иностранных государств, которые едут в Москву на 9 мая. Он также угрожает физической опасностью ветеранам, которые в праздник придут на парады и торжественные мероприятия", — сказала Захарова.

В традиции российской пропаганды Захарова назвала Зеленского "изменником народа", а также человеком, который "предал" собственного деда-фронтовика.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, почему Украина не может предоставить гарантию безопасности для иностранных лидеров на территории России на День победы. По словам президента, в таких случаях гарантии безопасности должна предоставлять Россия.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский сделал Путину предложение о первом этапе окончания войны. Как объяснил президент, первым шагом к миру в Украине должно стать безусловное прекращение огня. По словам Зеленского, "перемирие", которое предлагает Путин на 9 мая", это "очень несерьезное" предложение, которое выглядит как "театральная постановка".