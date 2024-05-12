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Захарова отреагировала на выступление Украины на Евровидении 2024 года

Появилась реакция спикера МИД РФ Марии Захаровой на песенный конкурс Евровидение 2024 года.

сегодня, 10:40 comments2470
Автор:
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Slava Kot
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11 мая в Швейцарии состоялся финал песенного конкурса Евровидение 2024 года. На выступления нескольких участников, в частности Украины, отреагировала спикер МИД РФ Мария Захарова, которая заявила о "ритуальном святотатстве" на песенном конкурсе.

Захарова отреагировала на выступление Украины на Евровидении 2024 года

Реакция Марии Захаровой на Евровидение 2024. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ опубликовала сообщение в социальных сетях, в котором отреагировала на некоторых представителей Евровидение 2024 года.

"Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство", — заявила Захарова.

Представительница Путина в традициях российской пропаганды в который раз использовала клише о "загнивающем Западе", который якобы идет к своему упадку.

"Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов", — добавила Захарова.

На опубликованном 11-секундном ролике пресс-секретаря МИД Марии Захаровой было представлено несколько участников Евровидения, в том числе из Украины, Ирландии, Финляндии, Сан-Марино, Нидерландов, Великобритании, Испании и победителя конкурса Швейцарии.

Украина заняла третье место на Евровидении 2024 года, а дуэт alyona alyona и Jerry Heil получили в сумму 453 балла (от судей 146 баллов, а от зрителей – 307 баллов). Победу одержала Швейцария и ее представитель Nemo, набравший 591 балл. Второе место на песенном конкурсе досталось Хорватии – 547 баллов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что победитель из Швейцарии Nemo во время "парада флагов" в начале финала Евровидение 2024 года вышел на сцену с двумя флагами. Первый был швейцарский, тогда как второй имел четыре цветных горизонтальных полосы.

Также "Комментарии" писали о самых громких скандалах на Евровидении 2024 года.



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