Захарова отреагировала на заявление Зеленского о "стамбульских договоренностях"

Представитель МИД РФ Мария Захарова отвергает заявления президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии "стамбульских договоренностей", которые, по ее словам, могли закончиться соглашением для завершения войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова раскритиковала слова Зеленского, назвав их "дезинформацией". Российская дипломатка повторила тезисы Кремля и заявила, что мирные переговоры в Турции существовали, но якобы были отвергнуты под влиянием Британии.

"По итогам очередного раунда переговоров, состоявшегося в Стамбуле 29 марта, Россия и Украина оказались близки к выходу на взаимоприемлемые договоренности, открывавшие перспективу заключения мирного соглашения. Тогда по приказу американских "ястребов" в Киев срочно примчался тогдашний британский премьер Джонсон. Он и запретил Зеленскому дальнейшие переговоры и потребовал продолжения войны с целью одержать победу над Россией на поле боя", – утверждает Захарова.

Напомним, что Владимир Зеленский на форму в Давосе рассказал, что в начале полномасштабного вторжения Россия отправила ему "ультиматум от Путина", который предполагал признание Киевом Донбасса, как территорию РФ, сократить войско до 50 тыс., отдать все оружие и изменения в Конституции, которые сделают Украину нейтральным государством.

Как пояснил Зеленский, при попытке организовать переговоры в Турции, получившие название "стамбульские договоренности", российская делегация показала подобный ультиматум от Путина, который Украина отвергла.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Захарова истерически отреагировала на заявления о "литовском Калининграде".

Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили на угрозы Трампа, если Путин не пойдет на переговоры.