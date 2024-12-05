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Захарова похвасталась, чем заменили Chanel в ГУМе (ФОТО)

Хохлома вместо бутика Chanel: Захарова о новом магазине в ГУМе

5 декабря 2024, 15:49
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Кречмаровская Наталия

После начала полномасштабной военной агрессии России на территории Украины многие международные бренды осудили действия РФ и прекратили работу в стране. Компании закрыли точки продаж продукции и ушли с российского рынка. В свою очередь Россия объявила об усилении программы импортозамещения. Однако некоторым брендам до сих пор ищут замену. Спикер МИД РФ Мария Захарова рассказала, что открыли на месте бутика Chanel, сообщает портал "Комментарии".

Захарова похвасталась, чем заменили Chanel в ГУМе (ФОТО)

Фото из открытых источников

“Тот же случай, когда “святое место пусто не бывает”. В ГУМе на месте бутика Chanel открылась Хохлома в исполнении Нижнего Новгорода и Елены Ахмадулиной. Посуда, мебель, одежда, текстиль, украшения в стилистике исконных традиций. Хорошо”, — прокомментировала спикер открытие нового магазина.

Захарова похвасталась, чем заменили Chanel в ГУМе (ФОТО) - фото 2
Захарова похвасталась, чем заменили Chanel в ГУМе (ФОТО) - фото 3
Захарова похвасталась, чем заменили Chanel в ГУМе (ФОТО) - фото 4
Захарова похвасталась, чем заменили Chanel в ГУМе (ФОТО) - фото 5

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России хотят кардинально изменить подход к воспитанию детей. Предлагают запретить продажу детского шампанского.

Психолог НМИЦ здоровья детей министерства здравоохранения России Каролина Суркова, по данным издания, поддержала инициативу по ограничению продаж детского шампанского. "Детское шампанское относится к сладким газированным напиткам, которых не должно быть в рационе ребенка. Обычно в состав детской шампанской входят ароматизаторы, красители и консерванты", — заявила она.

Психолог также отметила, что у ребенка с гастритом детское шампанское может спровоцировать обострение заболевания, а у детей, склонных к аллергическим реакциям, вызвать сыпь.

Какое психологическое влияние оказывает детское шампанское и какие ассоциации планируют прививать детям, читайте подробнее по ссылке.




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Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/9386
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