Захарова попыталась объяснить звонок, который ей запретил говорить об ударе по Днепру

Во время брифинга с журналистами спикеру МИД РФ Марии Захаровой поступил звонок с приказом не комментировать удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Захарова отреагировала на инцидент и попыталась объяснить его. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что звонок, который случайно был записан и попал в социальные сети, не содержит интриги. По ее словам, она получила приказ не комментировать удар по Днепру российской ракетой.

"Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете... Уточнила у экспертов, наша ли тема. Ответ пришел в ходе брифинга — МИД не комментирует", — сказала Захарова.

Напомним, что 21 ноября Россия совершила атаку по Днепру ракетами разных типов. В частности, из Астраханской области РФ вероятно была запущена межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 "Рубеж".

Ранее портал "Комментарии" публиковал видео с брифинга спикера Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, где ей поступил звонок с приказом не отвечать на вопросы по российскому удару по Днепру. Благодаря тому, что Захарова не выключила микрофон, разговор попал в эфир и видео разлетелось в социальных сетях.

Также "Комментарии" писали о том, что Украине следует обратиться в США за более мощным ПВО из-за российской ракеты. Как указывает военный эксперт Defense Express Иван Киричевская системы Patriot не рассчитаны на сбивание ракет РС-26 "Рубеж", однако в США есть системы THAAD, которые способны это делать.