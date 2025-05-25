Захарова пригрозила еще одной стране: что заявила

На посольство РФ в Швеции сбросили краску с дрона. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страна получит ноту протеста .

Мария Захарова. Фото: МИД рф

Сообщается, что неизвестный дрон пролетел над территорией российского диппредставительства в Швеции и сбросил стеклянную емкость с краской на площадку перед главным входом.

В посольстве заявили, что "подобные нападения продолжаются уже больше года". Захарова сообщила, что Швеция получит ноту протеста.

"Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять ситуацию под контроль и строго соблюдать Венскую конвенцию", — заявила Захарова, сообщает прокремлевское издание ТАСС.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью оккупанты совершили массированную ракетную и "шахедную" атаку по Украине, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе дети, а также ранены десятки человек. Попадания произошли по жилым домам, авто, гражданской инфраструктуре, а также промышленности. Однако оккупанты заявили, что били исключительно по "военным объектам". Такую ложь публикует в отчете Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим для Вооруженных сил Украины компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты, а также центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — заявили во вражеском ведомстве.