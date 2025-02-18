В 18-20 февраля 2014 года в Киеве произошли трагические события — был совершен расстрел мирных протестантов. В конце 2013 украинцы выступили против изменения курса развития страны и отказа от вступления в ЕС. В конце февраля 2014 тогдашний президент Виктор Янукович покинул страну и нашел убежище в России.

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Представитель МИД страны-оккупанта Мария Захарова вспомнила события, происходившие в Киеве 11 лет назад в присущей ей манере.

Россия называет трагические события на Майдане вооруженным антиконституционным госпереворотом.

“18 февраля 2014 года якобы мирные, как было тогда сказано, антиправительственные выступления на "Евромайдане" переросли в масштабные силовые акции. Был захвачен и сожжен штаб-квартира правящей "Партии регионов". Погибли его работники. Протестующие атаковали бойцов милицейского отряда "Беркут" и других правоохранительных органов”, – рассказала она официальное видение Кремля.

Захарова выразила убеждение, что на самом деле это было хорошо спонсируемое и организованное извне наступление на демократию, а не ее поддержка. Эти массовые беспорядки были организованы с целью свержения законной власти в Украине.

По ее словам, "Евромайдан" якобы привел к глубокому расколу в обществе, репрессиям и борьбе с инакомыслием и привел к полной деградации социально-экономической ситуации в стране.

Захарова убеждена, что в феврале 2014 года еще оставался реальный шанс на урегулирование политического кризиса в Украине мирным путем. Но для этого требовалось лишь одно условие – выполнение соглашения власти и оппозиции, которое было подписано 21 февраля 2014 года при посредничестве ФРГ, Франции и Польши.

"Но тогда этого не произошло. Никакого шанса Запад народа Украины в феврале 2014 года не оставил. Это соглашение между властью и оппозицией тогда в Украине было отвергнуто "победителями" "революции достоинства", отвергнуто как ненужное препятствие на пути к правительственным должностям", — отметила Захарова.

По сути, тогда, как убеждена она, сформировались условия для того, что потом назовут (назовут в РФ, — ред.) "украинским кризисом", унесшим многие тысячи жизней и искалечивших судьбы народов.

Напомним, что Захарова, как писал портал "Комментарии", истерически отреагировала на обмен Курской области.



